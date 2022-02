Leserbrief : Dem Gewinnstreben Schranken setzen

Krankenhaus Ehrang

Zur schnellen Entscheidung des Krankenhausträgers, das Krankenhaus in Ehrang zu schließen, stellt sich für mich die Frage, ob nicht zuerst die Beitragszahler zu fragen gewesen wären, die ja letztlich die Betriebskosten der Krankenhäuser finanzieren (Anm. der Red.: Die Investitionskosten tragen die Bundesländer). Oder ist es doch so, dass für die Träger ihr Gewinnstreben im Vordergrund steht und die Patienten, die die Betten belegen und dafür zahlen, dadurch zum zweiten Glied abgestempelt werden? Hier wäre es an der Zeit, dem Gewinnstreben zum Wohle der Beitragszahler Schranken zu setzen.