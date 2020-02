Energie : Der Bock als Gärtner

Zu den Artikeln „Cattenom bleibt am Netz“ (TV vom 30. Januar) und „Milliarden für den Braunkohle-Ausstieg“ (TV vom 17. Januar) schreibt Claudia Demerath:

Als Mutter von vier Kindern und inzwischen Großmutter von zwei Enkelkindern möchte ich meine Enttäuschung über das Kohleausstiegsgesetz in Deutschland zum Ausdruck bringen. Große Sorgen mache ich mir um die zukünftige Lebenswelt meiner Kinder und Enkelkinder.

Noch vor wenigen Wochen haben wir alle täglich in den Medien die Berichte und Bilder über die unvorstellbaren Brände in Australien gesehen: Das große Leid der Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben oder sogar ihr Leben; die vielen Millionen Tiere, die in den Feuerwalzen umgekommen sind; Bauern, die aufgrund jahrelanger Dürre ihre Viehherden verkaufen müssen, weil sie kein Futter mehr für die Tiere haben.

Ich habe geglaubt, angesichts dieser Ereignisse müssten die Regierungen der Länder doch endlich aufwachen und der Realität der rasanten Klimaveränderung auf unserem Planeten ins Auge sehen und reagieren.

Frankreich hat reagiert und wird die Kohlekraftwerke bis Ende 2021 schließen. Und was tut unsere Bundesregierung? Sie kündigt den Kohleausstieg in Deutschland großartig mit einem Gesetz an. Jedoch was ist der Inhalt dieses Gesetzes?

Tatsächlich muss bis 2028 kein Betreiber ein Kohlekraftwerk abschalten. In Nordrhein-Westfalen darf sogar in diesem Jahr noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehen. Im Rheinland sollen weitere sieben Dörfer der Kohleverstromung geopfert werden. Für diese Abschaltung in ferner Zukunft bekommen die Konzerne mehr als vier Milliarden Euro Entschädigung vom Staat. Viele Kraftwerke können sie so lange laufen lassen, wie sie es sowieso geplant hatten, und werden dafür noch fürstlich belohnt.

Ich frage mich, wer hat das Kohleausstiegsgesetz entwickelt? Hier wurde der Bock zum Gärtner gemacht! Ich schäme mich, von solchen Vertretern des Volkes regiert zu werden.