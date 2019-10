Leserbrief : Der Erholungswert ist unsere Stärke

Gewerbegebiet



„So natürlich – so sympathisch“. Das ist Maring-Noviand. Und ich sehe vor mir eine Vielzahl unterschiedlicher Facetten des guten Zusammenlebens in einer lebendigen Wohngemeinde. So natürlich – so sympathisch. Auch die Urlauber sind begeistert von der großartigen Landschaft der Mosel und des Liesertales, und besonders erfreut sie die gesundheitsfördernde Qualität des ländlichen Raumes. In mehr als 30 Jahren Gästebetreuung habe ich erfahren, dass die zu uns gekommenen Menschen die individuell gastliche Aufnahme in unseren gepflegten Moseldörfern, die frische Luft in der Natur und die Blumen in den Gärten und an den Häusern lobten mit der Feststellung, dass bei uns „die Welt offenbar noch in Ordnung ist“. Der Erholungswert des ländlichen Raumes mit den Möglichkeiten des aktiven Urlaubs der heutigen Zeit, dem kulturellen Angebot, dem angenehmen Komfort und der Vielfalt der Weine, das ist unsere Stärke. Das ist die Stärke der Moselferienregion.