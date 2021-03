Leserbrief : Der geimpfte Landrat

Impfungen

Es macht mich fassungslos, dass Landräte sich jetzt schon impfen lassen. Die Gründe zur priorisierten Impfung sind vielfältig. In Trier und Wittlich war es übriggebliebener Impfstoff, der bei nicht Verabreichung die Wirkung verloren hätte. Ein Glück, dass an diesen Tagen in beiden Impfzentren impfwillige Amtsinhaber ganz zufällig zu Besuch waren. Klar, in Wittlich war zu diesem Zeitpunkt die Liste der zu benachrichtigenden Personen der Priorität 1 noch nicht ganz fertig. Aber sie war in der Entwicklung, und sowohl in Wittlich als auch in Trier kennen Landräte und Gesundheitsdezernenten garantiert Menschen, welche in der Priorität 1 gelistet sind, jedoch noch nicht geimpft wurden oder gar einen Termin haben. Diese Personen wären sicher froh über eine Ampulle gewesen. Aber sie haben keinen politischen Einfluss und müssen weiter warten. Wäre zumindest ein Vorschlag, um nicht wie ein Schmarotzer oder Betrüger auszusehen. OK, Betrüger sind sie ja nicht. In diesen Fällen sind die ja sogar Retter.