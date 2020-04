Gesundheit : Der innere Schweinehund

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreiben Christoph Wirtz, Harald Dupont, Wolfgang Faber und Karl-Josef Prüm:

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Appell an meine, an die junge Generation: Deutschland erlebt die wohl größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Alle Menschen erleben Einschnitte. Jeder in seinem Bereich. Unternehmen kämpfen um ihr Überleben, und Menschen sorgen sich um ihre Existenz. Am Ende geht es um Menschenleben, und die Politik ist gefordert, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Das Ausmaß der Krise und ihre wirtschaftlichen Folgen werden viele Menschen sehr hart treffen.

Als junge Generation sollten wir diese Krise als Reflexionsprozess nutzen. Dazu gehört vor allem die Frage nach unserer Stellung in der Gesellschaft. Dabei geht es um Hilfe für andere und um das Verständnis von Freiheit und Demokratie.

Die meisten Menschen meiner Generation sind in einer freien Welt, in Recht und Ordnung, vor allem aber in einer Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen. Sie leben in einem Land, in dem jeder junge Mensch die Möglichkeit hat, sich selbst zu entfalten, in einer Welt, in der junge Menschen in wenigen Wochen mehrere Kontinente bereisen und ein Gefühl von Freiheit selbstverständlich ist. Dabei sind gute Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, eine vernünftige medizinische Versorgung oder nahezu unbegrenzte Mobilität selbstverständlich.

Diese Aspekte wurden durch die Corona-Pandemie in wenigen Tagen infrage gestellt. Es muss deshalb gefragt werden, auf welcher Grundlage diese Dinge stehen, wie und durch wen uns dieses Leben ermöglicht wurde. Wir sollten lernen, dass es Menschen aus Generationen vor uns gab, ohne die wir heute nicht so leben könnten. Menschen, die einen Beitrag für die Gesellschaft in schwierigen Zeiten geleistet haben.

Wir sollten die Krise auch dazu nutzen, zu hinterfragen, was notwendig ist und was nicht, was wir selbst als Beitrag für diese freie Welt leisten können, auf was wir aber auch verzichten können. Dabei geht es neben ökonomischen auch um ökologische Umstände. Die Krise sollte somit auch dazu dienen, über Selbstverständlichkeiten nachzudenken.

Die nächsten Wochen und Monate werden hart. Wir erleben Abläufe im politischen System und in der Wirtschaft, die für viele Menschen surreal erscheinen. Am Ende können wir die Gelegenheit dazu nutzen, Menschen zu helfen. Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Durch Einkäufe oder durch die freiwillige Bereitschaft für Tätigkeiten in öffentlichen Einrichtungen. Es gibt online unzählige Möglichkeiten. Wir müssen sie lediglich nutzen!

Es ist die Verantwortung unserer Generation, einen Beitrag für die Gesellschaft, in der wir leben, zu leisten. Wir können selbst zeigen, dass wir uns dieser Verantwortung bewusst sind!

Christoph Wirtz, Metterich

Ungeduld macht sich breit. Wann endlich ist die Corona-Krise „besiegt“? Horrorszenarien werden befürchtet, herbeigeredet und -geschrieben, etwa die häusliche Gewalt nähme zu, viele Arbeitsplätze gingen verloren, die Wirtschaft kollabiere. Durchhalten, sagt die Vernunft, sagt der Verstand, sagen die Virologen. Durchhalten ist aus der Mode gekommen. Durchhalten wird belohnt. Wie beim Langstreckenlauf kommt bei der Hälfte der Strecke der innere Schweinehund, verführt zum Aufgeben. Am Ziel angekommen, stellt man stolz und zufrieden fest: Geschafft zwar, aber geschafft!

Die Wertschätzung, das gewachsene Selbstvertrauen ist der Lohn. Gesundheit ist alles, ohne Gesundheit ist alles nichts! Ist nicht bloß ein Spruch. Halten wir durch, dann besiegen wir die Krise.

Harald Dupont, Ettringen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat angekündigt, dass Bonuszahlungen bis 1500 Euro für die Corona-Helden steuerfrei sein werden. Andere Politiker begrüßen diese Ankündigung. Recht habt ihr, wenn ihr aber nicht nur als Großmäuler gelten wollt, dann macht auch Nägel mit Köpfen!

Ein sehr großer Teil dieser sogenannten Corona-Helden ist im öffentlichen Dienst beschäftigt. Polizei, Feuerwehr, Beschäftigte bei den Kommunen, viele Pflegekräfte, Ärzte – alle bezahlt nach Tarifverträgen im öffentlichen Dienst oder besoldet als Beamte.

Ihr habt so viele Gesetze im Hauruck-Verfahren beschlossen, da wird es doch ein leichtes sein, einen Bonus für die zu beschließen, für die ihr die Verantwortung tragt und die wirklich an vorderster Front den Kopf hinhalten!

Wolfgang Faber, Erden

In Corona-Zeiten machen sich viele Sorgen um die Zukunft. Dabei stehen doch alle systemrelevanten Läden offen, sogar mein Zigarren-Shop in der City. Am Eingang steht zwar in Schönschrift die Parole „Rauchen tötet“, aber der Laden ist halt echt systemrelevant und trotz anderslautender Eigenwerbung überlebenswichtig, deshalb offen. Logisch, dass im Ami-Land auch alle Waffenläden systemrelevant und damit offen sind. Meine einzige Sorge: Die Frisöre haben zu. Das ist bitter. Es stellen sich Fragen wie: Sehen wir nach drei Monaten aus wie Mullahs? Und sind wir gar nach sechs Monaten nicht mehr erkennungsdienstlich erfassbar, wenn wir auf der Straße unterwegs sind?

Fragen über Fragen also. Da muss die Regierung jetzt wirklich mal Farbe bekennen. Haltet durch, durch dick und dünn!