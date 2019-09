Umwelt : Der Karikaturist hast recht

Zur Greta-Karikatur von Roland Grundheber (TV vom 21. August) schreibt Hans-Josef Apel, Trier:

Hurra! The Queen of the World. So stand sie auf der Spitze des Segelboots, eingelaufen im New-Yorker Hafen. Es in der Tat nicht mehr auszuhalten, welch eine Schau um diese junge Frau gemacht wird.