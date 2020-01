Bildung : Der letzte Sargnagel

Zum Artikel „Ganztagsbetreuung soll Geld in die Kasse spülen“ (TV vom 21. Januar) und weiteren Beiträgen zum Thema schreibt Daniel Karl:

Derzeit wird über die Kosten der Einführung des Rechtsanspruches für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen diskutiert. Das finanzielle Problem ist noch das kleinere Übel. Der mit der staatlich organisierten Vollversorgung einhergehende gesellschaftliche Bewusstseinswandel ist viel gravierender. Als erstes wird es das schon angeschlagene ehrenamtliche Vereinswesen treffen. Das Kind kann sich während der Woche sportlich in der Betreuung betätigen, benötigt aber den gemeinschaftlichen Wettkampf am Wochenende nicht mehr. Das Kind lernt ein Instrument, die zusätzlichen Proben und Auftritte sind zu viel, es bekommt eine Stimmbildung, singt aber nicht im Chor. Eltern müssen am Wochenende das schlechte Gewissen beruhigen und selbst was mit dem Kind unternehmen.