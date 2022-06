Leserbrief : Der Putin der Nato

Erdogan und die geplante Nato-Erweiterung

Während das korrupte, reaktionäre Putin-Regime seine Angriffe im Südosten der Ukraine verstärkt, bereitet das korrupte, reaktionäre Erdogan-Regime neue Angriffe gegen kurdische Gebiete in Nordsyrien vor. Schon in den vergangenen Jahren hatte das Erdogan-Regime Gebiete in Nordsyrien annektiert, dort zahlreiche Kriegsverbrechen begangen, die einheimische kurdische und arabische Bevölkerung vertrieben und durch eine türkische und turkmenische Bevölkerung ersetzt. Der großmäulige Donald Trump hatte damals auf Erdogans bloße Androhung einer „anatolischen Ohrfeige“ hin feige seine Truppen abgezogen und seine Verbündeten im Kampf gegen den IS dem Terror der türkischen Armee und ihrer faschistischen und dschihadistischen Hilfstruppen – zu denen auch der IS gehört – ausgeliefert.