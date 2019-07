Gesellschaft : Der Schrei nach Vernunft

Zum Artikel „Reiche werden nicht mehr reicher“ (TV vom 10. Juli) schreibt Heinz Erschens:

Mit Erschrecken musste ich lesen, dass das Vermögen der Millionäre sich 2018 nicht mehr vermehrt hat, ja sogar um 1,1 Prozent geschrumpft ist. Mit Sorgenfalten machte ich mir Gedanken, ob jetzt so manche Luxusjacht versteigert wird. Müssen sich nun die Betroffenen des Geldadels einen neuen Lebensinhalt suchen, sei es Flaschen sammeln oder Hartz IV?! Da dem nicht so ist, hält sich mein Mitleid in Grenzen.

Es steht jedem frei, so viel Geld wie möglich zu horten, sofern man es hat. Das Problem ist nicht die Ansammlung von Kapital, sondern das, was man daraus macht. Der Allmacht des Geldbesitzers sind keine Grenzen gesetzt. Keine Religion oder Ideologie ist in der Lage, die menschliche Fixierung auf Reichtum und Geld zu zerstören. Das lässt erkennen, dass Vermögen und Geld nicht in der Lage sind, über Gesinnung zu entscheiden.