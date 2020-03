Gesundheit : Der wahre Feind

Zur Berichterstattung über das Coronavirus schreiben Isolde Schnorbach, Michael Rost, Michael Theis, Franz Danner und Christa Stock:

Ich war am vergangenen Freitag in zwei Lebensmittelläden (Bioladen und Supermarkt) einkaufen und doch sehr erstaunt über die Hamsterkäufe. Einen Tag später sagte ein guter Freund ein gemeinsames Frühstück ab, aus Angst, ich könnte unwissentlich infiziert sein.

Im Verein wurde ein italienischer Mitbürger „verdächtigt“, möglicherweise infiziert zu sein, weil er vor drei Wochen seinen alten Vater in Rom besucht hatte. Er ist immer noch bester Gesundheit. Über eine weitere Person wurde spekuliert, sie könnte infiziert sein, weil sie übers Wochenende in Frankreich war.

Eine Freundin, die einen Lebensmittel laden leitet, hat noch nicht mal an Weihnachten so einen enormen Umsatz verzeichnet. Krass! Leere Regale, wo man nur hinsieht! Eigentlich wollte ich mir noch eine Knolle Ingwer zur Stärkung der Abwehrkräfte gönnen, keine Chance!

Bei Menschen mit Vorerkrankungen ist das Coronavirus, genauso wie das Grippevirus, natürlich nicht zu unterschätzen. Wir habe zur Zeit circa 80 000 Grippekranke in Deutschland, die Ansteckungsgefahr ist ähnlich wie bei Corona. Ich habe noch nie gehört, dass ein Fußballspiel oder andere Großveranstaltungen wegen einer Grippe-Epidemie abgesagt wurden. Man stelle sich vor, wir hätten so viele Coronakranke wie Grippekranke in Deutschland. Ich glaube, die Welt würde untergehen. Die Supermärkte wären leer, die Betriebe alle geschlossen. Chaos ohnegleichen. Wenn die Gesundheitsbehörden sich ruhig und sachlich und ohne Hysterie über das Coronavirus äußern würden, wäre nicht so viel Angst unter den Menschen.