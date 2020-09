Tiere : Der Wolf kann’s besser

Zum Artikel „Da muss es auch mal bumm machen“ (TV vom 9. September) schreibt Robert Seidenath:

Wenn es um Wölfe geht, scheinen einige Leute in der Eifel hysterisch zu werden: Marco Weber (FDP) fordert den Abschuss des Wolfs Billy, weil dieser (oder ein anderer Wolf) in Landscheid ein Reh, also seine naturgemäße Beute, erlegt hat, und Bauern- und Winzerverbandspräsident Michael Horper unterstellt Billy unsachlich, „aus lauter Lust“ zu töten; er will eine Abschussprämie für Billy ausloben und sogar „Wild und Rehe“ vor Wölfen schützen.