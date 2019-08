Klima : Dicke Mauern, autofreie Sonntage

Zur Berichterstattung über die jüngste Hitzewelle schreibe Ullrich Papschik und Wolfgang Riehm:

Die Umweltministerien warnen jetzt ständig vor der Waldbrandgefahr, was der Schadensvorsorge, aber nicht dem Klima dient. So ist das oft, wenn sich eine Umweltkatastrophe ereignet.

In den 70er Jahren (Ölkrise) gab es autofreie Sonntage. Wegen des ersten Irakkriegs und später wegen Sturmwarnungen fielen Karnevalsfeiern aus. Als Tschernobyl 1986 explodierte, wurde Gras untergepflügt und Milchpulver in Eisenbahnwagen gelagert (später nach Russland transportiert), Wild und Pilze waren in einigen Gebieten ungenießbar. Wegen zu hoher Ozonwerte wurde in zurückliegenden Jahren der Verkehr eingeschränkt.