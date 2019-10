Politik : Die Büchse der Pandora

Zur Berichterstattung über die türkische Invasion in Nordsyrien und die Rolle des US-Präsidenten schreiben Robert Seidenath und Janosch Hübler:

In der typischen Diktion des Aggressors bezeichnet Erdogan seinen Überfall als Selbstverteidigung und Friedensmission („Friedensquelle“) zur Zerstörung eines „Terrorkorridors“. Dabei will er in Wirklichkeit eine wahre Quelle des Friedens zerstören und einen Korridor des Terrors – seiner Armee und ihrer islamistischen Hilfstruppe Freie Syrische Armee (FSA) – errichten, und er nimmt sogar in Kauf, dass entflohene oder von der türkischen Armee oder der FSA befreite IS-Terroristen den Terror noch verstärken. Trump kann sich nicht damit herausreden, das habe er nicht wissen können: Schon der türkische Angriff auf die Region Afrin nach dem Rückzug der US-Truppen verlief in der gleichen Weise. Damals hatte Erdogan den US-Truppen für den Fall der Weigerung Gewalt angedroht („eine anatolische Ohrfeige“), und Trump gab, statt Erdogan dafür „an American kick in the ass“ (einen amerikanischen Tritt in den Arsch) in Aussicht zu stellen – was seiner würdig und zudem angemessen gewesen wäre –, folgsam den Befehl zum Rückzug.