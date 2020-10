Klima : Die deutsche Lust am Untergang

Zur Berichterstattung über den Klimawandel und die CO2-Abgabe schreibt Hans Moll:

Inmitten der größten, sich durch die Covid-19-Pandemie anbahnenden Wirtschafts- und Sozialkrise beschließt, gut versteckt vor der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, ein schwarz-grün-rotes Konglomerat, die in einer Zeit wirtschaftlicher Prosperität angedachte CO 2 -Abgabe zum Gesetz. Lediglich, zum ursprünglich Plan von zehn Euro je Tonne CO 2 , nun auf Antrag der Grünen im Vermittlungsausschuss auf nunmehr 25 Euro je Tonne CO 2 . Von den einst versprochenen Entlastungen findet man allerdings nichts definitives, verbindliches im Gesetz. Nur vielleicht so viel: „Der Staat wolle keine neuen Einnahmen generieren!“ (Selten so gelacht – weil selten vom Etablissement so dreist und herablassend vera...).