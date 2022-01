Leserbrief : Die digitale Welt treibt tolle Blüten

Digitalisierung

Mein Gott! Die digitale Welt treibt ja tolle Blüten. Da geht das digitale Lernen in der Schule seit Jahren nicht vorwärts, Ämter haben keine digitale Kompetenz, siehe Corona und Gesundheitsamt, Impfregister und noch tausend weitere „Leerläufe“. Aber ein DNA-Register für Sch ...! So etwas wollen deutsche Kommunen nun auch einführen. Schmeißt das Geld doch gleich in die Mosel, dann sehen wir es wenigstens schwimmen!