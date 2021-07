Leserbrief : Die Eisenbahn-Infrastruktur aufbauen statt abbauen

Stadtentwicklung Gerolstein

Zum Artikel „In Gerolstein geht´s rund!“ (TV vom 24. Juni) und weiteren Artikeln zur Stadtentwicklung in Gerolstein:

Lobenswert beim Bahn-Kreisverkehr in Gerolstein sind die Vorleistungen, um den geplanten ZOB auf dem Hutter-Parkplatz per Schiene an den Bahnhof anzuschließen. Die Richtung stimmt. Doch das durchweg zu verbinden, könnte dauern. Und der Umstieg von Bus zu Bahn verliefe einzig über unsichere Bundesstraßen. Denn dort, wo täglich 15 000 rollende Fahrzeuge ein Indiz von Lebendigkeit sind, soll eine neue Querung über Kyllpark und Eisenbahn, autobahnartig ausgebaut, die Angst vorm Stillstand für ewig bannen.