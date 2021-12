Leserbrief : Die Energiewende ist gegen den Angriff der Atomlobby zu verteidigen

Atomkraft

Der TV berichtete über die geplante Renaissance der Atomkraft in Frankreich und über die Frage, ob auch Atomkraft und Gas als umweltfreundliche Energiequelle(n) in die EU-Taxonomie zur Nachhaltigkeit (Anm. der Red.: Die EU-Taxonomie ist ein Regelwerk, das definiert, ob Unternehmen ökologisch wirtschaften) aufgenommen, also subventioniert werden sollen. Beides ist meines Erachtens kontraproduktiv. Über die Gefahren von Erdgas als Energieträger für das Klima und die Abhängigkeit von Lieferanten ist viel geschrieben worden. Aber auch die Atomkraft kommt nicht ohne CO 2 -Emissionen aus. Der Abbau von Uran, die Herstellung von und die Versorgung der Reaktoren mit spaltbarem Material, der Jahrzehnte benötigende Aufbau der AKW-Komplexe sowie deren gefährlicher und aufwendiger Abbau erzeugen laut Untersuchungen (unter anderem Umweltbundesamt) viel CO 2.