Leserbrief : Die Ernährung darf keinesfalls außen vor bleiben!

Hochsensibilität

Ob wir als Mensch „funktionieren“ oder ob wir chronische Symptome entwickeln, die unsere Lebensqualität zunehmend mindern, darüber entscheidet in erster Linie die tiefgründige Chemie unseres Körpers.

Noch nie in unserer Entwicklungsgeschichte hat es – so wie heute – eine derart permanente Nahrungsfülle gegeben. Dabei ist es recht naheliegend, dass unsere Biochemie vor allem durch das beeinflusst wird, was wir tagtäglich essen und trinken. Darüber hinaus kommt unser modernes Ernährungswissen viel zu theoretisch daher. Auch der Kommerz hat hierbei seine Finger im Spiel.