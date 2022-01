Leserbrief : Europa ist ein wunderbarer Kontinent, die EU ist eine Zauder-Gemeinschaft, und die Euro-Zone ist ein Chaos-Club

Geldpolitik

Die Rechnung der Griechen, die mit gefälschter Bilanz in die Euro-Zone aufgenommen wurden, ist aufgegangen. Die Steuerhinterziehung in hoher zweistelliger Milliardensumme wird nun von Steuerzahlern und Sparern der Nordländer ausgeglichen. Ein Grund für diese erfolgreiche Praxis ist laut „Welt am Sonntag“, dass hohe Beamte und Funktionäre an der Steuerhinterziehung kräftig mitverdienen.