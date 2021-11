Leserbrief : Die Geier kreisen in Scharen über dem Hunsrück-Flughafen

Die Geier kreisen in Scharen über dem Hunsrück-Flughafen

Hahn-Pleite

Zu den Artikeln „Gehen am Flughafen Hahn im nächsten Jahr die Lichter aus?“ und „Zwischen Tristesse und Hoffnungsschimmer“ (TV vom 4. November):

Fast wäre ich erschrocken, als ich im TV über die Pleite des Flughafens Hahn lesen musste. Aber nur darüber, dass ich diese Pleite bereits vor Jahren vorausgesagt hatte. Leider gab es viele Politiker, allen voran die Vertreter unserer Landesregierung, die es besser wissen wollten und die weiterhin Millionen Euro Steuergeld in dieses schwarze Loch geworfen haben.

Dabei musste man doch nur eins und eins zusammenzählen, und schon wusste man, wie das enden würde. So ist immer die Rede davon gewesen, dass am Hahn für die strukturschwache Region die Arbeitsplätze erhalten werden müssten. Bei vielen dieser Arbeitsplätze handelt es sich um schlecht bezahlte Jobs, bei denen vielleicht gerade einmal der Mindestlohn gezahlt wird. Ist das erhaltenswert? Bereits vor Monaten wurde darüber berichtet, dass der chinesische Eigner, die Firma HNA, insolvent ist. Nun also die Betreibergesellschaft und ein paar weitere daran hängende Unternehmen.