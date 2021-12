Leserbrief : Die Gewalt muss unterbunden werden

Corona

Zu den Artikeln „Experte warnt: Impfgegner in der Region radikalisieren sich“ (TV vom 10. Dezember) und „Demos gegen Corona-Regeln: Die Stimmung heizt sich auf“ (TV vom 6. Dezember):

In wenigen Tagen erhalte ich meine dritte Impfung gegen Corona, aus voller Überzeugung und freiwillig. Bestimmte Berufsgruppen sollten/müssten aus meiner Sicht geimpft werden. Bei medizinischem Personal oder anderen Menschen, die das Virus leicht übertragen oder sich anstecken können, hört die Freiwilligkeit auf.

Trotzdem bin ich gegen eine allgemeine Impfpflicht. Eine Minderheit von Menschen lehnt Impfungen ab. Ihre Gründe verstehe ich nicht und teile ihre Meinung nicht, aber, Überraschung, man kann auch anderer Meinung sein als ich. Diese Minderheit muss aber die Einschränkungen ertragen, die zu unser aller Schutz beschlossen sind, also Zugang zum öffentlichen Leben nur mit 2G oder 2G+ oder geboostert.

Man muss doch aber miteinander reden können. Ich wüsste gern, was jemand wie der Demonstrant in Leipzig, der eine Deutschlandfahne mit der Aufschrift „Wir sind das Volk“ schwenkt, genau aussagen will (Artikel vom 6. Dezember im Volksfreund).