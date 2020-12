Politik : Die gleichen Versprechungen

Zum Artikel „Landes-SPD setzt im Wahlkampf auf ihr Zugpferd Malu Dreyer“ und zum Kommentar „Dreyers Zugkraft alleine reicht nicht“ (TV vom 7. Dezember):

99,7 Prozent – mit diesem Ergebnis wurde Malu Dreyer erneut zur Spitzenkandidatin der SPD für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewählt. Ein Wert, den man so eigentlich nur aus der DDR kennt, wo die Kandidaten gerne mal solche Zahlen als Zeichen für ihre Beliebtheit präsentieren konnten.

Mit großen Versprechen geht die SPD nun also die anstehende Wahl an – von der Digitalisierung über die Energiewende bis hin zum großen Wurf in der Verbesserung des ÖPNV gibt es kaum ein Thema, dass die Sozialdemokraten nicht abarbeiten wollen. Es sind aber leider in vielen Bereichen die gleichen Versprechungen, die bereits vor der letzten Landtagswahl von den gleichen Amtsträgern gemacht wurden. Und was ist davon bisher verwirklicht worden?