Gesellschaft : Die Ideologie der 68er ...

Zum Artikel „Polizisten unter Generalverdacht?“ (TV vom 9. Juni) und zur Rassismus-Debatte schreiben Josef Temmes und Hanns-Georg Salm:

Mit der These des latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte in Deutschland hat die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, wiederholt und nachhaltig unter Beweis gestellt, wes Geistes Kind sie ist. Das Skandieren von Parolen gegen Schlüsselfunktionseinrichtungen der Gesellschaft resultiert aus der Ideologie der 68er-Bewegung und ihres Dunstkreises mit dem Ziel der Zersetzung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dass Schaltstellen unseres Gemeinwesens durch Befürworter dieser Ideologie und deren Ziehkinder infiltriert sind, ist nicht erst seit der Wahl von Saskia Esken zur Co-Vorsitzenden der SPD bekannt. Fürsprecher unserer Gesellschaftsordnung, geprägt durch die christlich-abendländische Kultur, sind guter Dinge, dieser obsoleten Weltanschauung wirksam entgegentreten zu können.