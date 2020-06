Finanzen : Ehrgeizig, optimistisch und ziemlich ahnungslos

Zur Berichterstattung über das Konjunkturpaket schreiben Heinz Erschens und Graham Cheshire:

Die Koalition will Liquiditätsengpässe, bedingt durch die Covid-19-Pandemie, mit einem Konjunkturpaket von historischem Ausmaß abfedern. Dem Mittelstand, der infolge der notwendigen Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung in wirtschaftliche Not geraten ist, kann durch staatliche Hilfspakete geholfen werden. Das ist vernünftig, hat aber wie so vieles einen Haken.