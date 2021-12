Leserbrief : Die Maskenpflicht ist sinnvoll

Corona und Schule

„Eltern besorgt wegen steigender Corona-Zahlen“ — und dann gegen Maskenpflicht in der Schule. Für welche Eltern spricht denn der Elternbeirat hier? Wenn ich hier lese, dass zwei Drittel der Eltern in der vom Elternbeirat beauftragten Studie gegen die Maskenpflicht in den Schulen sind, dann muss ich mich doch fragen, ob diese Eltern noch nichts von der hinlänglich bekannten Aerosolbelastung und der einfachen, aber wirkungsvollen Möglichkeit des Maskentragens dagegen gehört haben. Angeblich sollen zwei Drittel der Eltern, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, gegen das Tragen der Masken im Unterricht sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein.