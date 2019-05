Forum : Selbsterfüllende Prophezeiung

Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie Vorurteile und Meinungen in die Welt gelangen, sich verfestigen, zu selbsterfüllenden Prophezeiungen entwickeln und – vielleicht – als Verschwörungstheorie verröcheln.

Herr H. A. aus Bayern schreibt, er sei als ehemaliger Trierer dieser Tage in seiner Geburtsstadt gewesen: „Wie haste dir verändert!“ Viel Erfreuliches, aber auch so manches Abschreckende (Marx-Statue). Zu zwei Berichten im Volksfreund habe er Leserbriefe verfasst, die er der Redaktion nun zuleite. – Fein, der Blick von außen tut gut, ist oft erfrischend, eröffnet mitunter neue Perspektiven.

Okay, nicht besonders aufregend, wir bringen die Zuschriften im Lokalteil. Halt! Herr H. A. aus Bayern hat fettgedruckt vermerkt: „Bitte nennen Sie meinen Namen nicht, es ist gefährlich geworden, in Deutschland seine Meinung kundzutun, wenn diese nicht dem Mainstream entspricht.“

Das finde ich merkwürdig. Wenn es einen Mainstream („Hauptstrom“) in Deutschland gibt, dann den, dass jeder seine Meinung zu allem sagen darf. Jeder darf die Politik kritisieren, jeder darf die Kirche kritisieren, jeder darf die Medien kritisieren. Im Volksfreund: Jeder, der zu seiner Meinung steht. Also nicht anonym. Ein ehernes Gebot, die Redaktion informiert Herrn H. A. aus Bayern. Prompt kommt die Antwort: „Ich habe nichts anderes erwartet, da meine Meinung sich nicht mit dem Mainstream deckt. Ich bin leider gewohnt, dass ,kritisierte Kreise‘ sich zu wehren wissen. Nun denn, ich denke mir so einiges über die ,Bericht­erstattung‘ Ihrer so ,wunderbar überparteilichen‘ Zeitung.“