Asylpolitik : Die Menschen sind ein Spielball der Politik

Asylpolitik

Alle kamen mit Schlepperbanden – eine Person zahlt 13500 Euro – und dem Versprechen, in die EU zu kommen. So sitzen Tausende in Flüchtlingslagern, die bereits vor dem IS geflohen oder sogar in IS-Haft waren, und warten.

Es ist ja nicht nur so, dass die EU schon seit Jahren außerstande ist, Mitgliedsstaaten wie vor allem das klerikalnationalistische Polen oder das antisemitisch-rechtsnationalistische Ungarn oder auch ihren islamfa­schistischen Dauerbeitrittskandidaten Türkei in die Schranken zu weisen. Nein, sie selbst ist an Menschenrechtsverletzungen beteiligt, zum Beispiel an illegalen Zurückweisungen („Pushbacks“) von Menschen, die bereits den Boden der EU betreten und daher Anspruch auf ein Asylverfahren haben, etwa an der Grenze von Bosnien-Herzegowina zu Kroatien, auf den griechischen Inseln in der Ägäis oder an der Grenze von Belarus zu Polen. Im letzteren Fall ist es scheinheilig, die Schuld einfach auf Lukaschenko zu schieben und die Flüchtlinge als seine Werkzeuge zu diffamieren. Denn bedrängte Menschen ergreifen natürlich jede kleine Chance, Elend, Unterdrückung und Lebensgefahr zu entkommen.