Politik : Die Menschheit versagt

Zur Berichterstattung über Flüchtlinge und die Seenotrettung im Mittelmeer schreiben Manfred Schmitz und Peter Bollig:

Dass Menschen aus ihrer Heimat flüchten müssen, ist menschenunwürdig, dass sie im Mittelmeer ertrinken, unerträglich! Doch so alternativlos die Rettung der Flüchtlinge vor dem Ertrinken auch ist, sie ist nur das Kurieren am Symptom: Nur die Beseitigung der Fluchtursachen vor Ort – Hunger, Durst, Terror und Krieg – durch Hilfe zur Selbsthilfe ist die Lösung.

Doch die gegenwärtige politische Konstellation, insbesondere die wachsende Unversöhnlichkeit zwischen den Drahtziehern des Elends, den Großmächten, der Bevölkerungsdruck durch ruinöse Vermehrung in den Problemzonen und – last but not least – die mangelnde Bereitschaft zum Teilen von Reichtum lassen die Lösung des Problems als aussichtslos erscheinen.