Umwelt : Die Natur nimmt Rache

Zu unserem Artikel „Küken müssen weiter sterben – vorerst“ (TV vom 14. Juni) schreibt Manfred Schmitz, Flußbach:

Durch eine Laune der Evolution an die Spitze allen irdischen Lebens gespült, maßt der Mensch sich an, über alle anderen Mitwesen nach Belieben zu bestimmen und sie sogar im großem Stil auszurotten. Ob die Erde leiden würde, wenn der Mensch aussterben würde?

Ein Beweis dafür ist eine ungeheuere Perversion, ein widerliches ethisches Vergehen an der Natur, das im Dienst der Welternährung höchst richterlich vom Oberverwaltungsgericht Leipzig jüngst legalisiert worden ist: das Schreddern von jährlich 6,5 Millionen männlichen Küken bei lebendigem Leibe! Beim Video darüber geriet ich in Wut, und mir wurde übel.

Gleichgültig stumpft die Gesellschaft ab an monströsen Verbrechen an der Natur. Der Naturschutzbund Nabu und andere halten verzweifelt dagegen, aber die Religionen, angeblich Anwälte der Schöpfung, halten sich zurück, legen sich nicht mit den Politikern an, die den Lobbyisten auf die Augen und den Massen aufs Maul schauen. Allmählich beginnt die Natur, Rache zu nehmen für Tierquälerei, rasantes Artensterben, Abholzen der Urwälder, Vergiftung der Meere, Flüsse, Böden und Grundwässer, die Ausbeutung der Erde durch menschliche Gier: Unwetter, Dürren, Verseuchung der Umwelt und multiresistente Keime – eine Folge des Missbrauchs von Antibiotika in der Massentierhaltung, gegen die „kein Kraut mehr gewachsen“ ist.