Finanzen : Die Rückkehr der Raubtierkapitalisten

Zum Artikel „Europas Fahrplan für den Wiederaufbau“ (TV vom 28. Mai) und weiteren Beiträgen zum Thema schreiben Horst Schorle und Rolf Linn:

Das Geld, das Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in dieser Situation in die Hand nehmen will, ist keine Reserve der EU oder einzelner Staaten, sondern es sind Kredite, aufgenommen auf dem freien Kapitalmarkt, also genau bei den Finanzunternehmen, die vor zehn Jahren die Welt fast in den Abgrund gestürzt haben und bis heute als einflussreiche Lobbyisten in Brüssel ein und aus gehen. Sie beraten die EU nicht nur in finanzpolitischer Hinsicht, sondern sind bei der Formulierung von europäischen Gesetzen meist von Anfang an beteiligt.