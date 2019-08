Forum : Die üblen Tricks der Rattenfänger

Hass, Häme, Hetze – und Fakes. Das Internet ist eine Lügenmaschine.

Raten Sie mal, von wem hier die Rede ist: Ein Mann wacht auf, er hört die Nachrichten und ist völlig verzweifelt, deprimiert über den „Verlust seiner Ideale, seiner Identität, seiner Vorstellung dessen, was dieses Land ist. Oder war. Dass seine Landsleute bereit waren, einen Rassisten, Faschisten, einen Gangster, einen eitlen Narzissten und Betrüger zu wählen. Einen Mann, der mit seinen Übergriffen auf Frauen prahlt, Behinderte verspottet, sich bei Diktatoren einschmeichelt. Einen überführten Lügner.“ Na, erkannt? Kleiner Tipp: Es geht nicht um den Mann, der aufwacht, sondern um den, über den er sich aufregt. Auflösung am Ende der Kolumne.

Ein Wutbürger fügt angeblich authentische Zitate bei, die beweisen, so seine Überzeugung, dass manche Politiker planen, „unser schönes Deutschland umzuvolken“. Zitate, die er im Internet entdeckt hat, hundertfach, tausendfach verlinkt und geteilt, Zitate, die er und seinesgleichen immer wieder hervorkramen, um damit Stimmung zu machen – obwohl sie frei erfunden sind.

Beispiel: Claudia Roth, Vizepräsidentin des Bundestages, soll nach der Silvesternacht 2015 gesagt haben: „Die Vorfälle am Kölner Bahnhof kann man als Hilferuf aller Flüchtlinge werten, weil sie sich von deutschen Frauen sexuell ausgegrenzt fühlen.“ Faktencheck: Das Zitat stammt nicht von Claudia Roth. Sondern von einem Troll namens Uwe Ostertag, der eimerweise Hass und Häme im Netz auskübelt („Provozieren, das ist wie ein Orgasmus“) und seine Stänkereien als Satire ausgibt. Das Problem: Viele Menschen fallen auf solchen Mist herein und verbreiten die Fakes als ihre „Wahrheit“ weiter – in Blogs, Videos, auf Internetseiten der sogenannten Gegenöffentlichkeit.