Gesundheit : Die vergessene Generation – einsam, traurig, hilflos

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreibt Edith Heinz-Lorenz:

Seit mehr als drei Monaten ist in Alten- und Pflegeheimen der Besuch von Angehörigen nicht möglich. Ebenfalls sind nahezu alle Aktivitäten im Heim zur Förderung der Mobilität und des Gedächtnisses eingestellt worden.

Insbesondere für Menschen mit Demenz verschärft sich die Situation, da sie den Hintergrund und die Anordnungen weder verstehen noch nachvollziehen können. Der notwendige Schutz vor Covid-19 führt zur erheblichen Verschlechterung der motorischen und kognitiven Fähigkeiten, die im Laufe der Zeit massiv zugenommen haben und – bleibt es bei dieser Regelung – weiter zunehmen werden. Die für demenzielle Bewohner so wichtige emotionale Bindung an vertraute Personen entfällt komplett. All das führt zur Vereinsamung, Traurigkeit und Hilflosigkeit.

Nun sagen viele Nichtbetroffene wohl: „Es gibt doch seit Mitte Mai die Möglichkeit, Heimbewohner für eine Stunde zu besuchen“. Stimmt! Aber wie sieht solch ein Besuch aus?

Nach Voranmeldung, Angabe der persönlichen Daten und Einhaltung der Hygienevorschriften wird man in die Einrichtung gelassen und muss auf direktem Weg zum Besucherraum, in den der Angehörige gebracht wird. Berührungen sind nicht erlaubt, wären auch bei einer Distanz von drei Metern nicht möglich. Da der Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss, ist es für den älteren Bewohner oft schwer, diesen akustisch zu verstehen. Nebengeräusche im Umfeld erschweren zusätzlich die Unterhaltung. Immer in der Nähe ist ein Mitarbeiter der Einrichtung, der darauf achten soll, dass tatsächlich keine Berührung stattfindet. Woran erinnert wohl diese Situation?

Das Recht eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung ist zurzeit im Heim äußerst eingeschränkt, und somit sind Art. 1 und 2(1) des Grundgesetzes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – „Jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit […]“ außer Kraft gesetzt. Das Landesheimgesetz gibt als Ziel an, „[…] pflegebedürftige Menschen in ihrer Würde […] zu achten und sie vor Gefahren für ihre körperliche und seelische Gesundheit […] zu schützen“. Das Einhalten dieser Vorschriften ist vor Ort für Angehörige nicht nachprüfbar, da sowohl der MDK als auch die Heimaufsicht ihre Besuche in Heimen ausgesetzt haben. Nur in dringenden Notfällen sollen Angelegenheiten direkt vor Ort angesprochen werden. Wer aber kann sehen, ob es einen dringenden Notfall in dieser Hinsicht gibt?

Letztendlich ist diese Situation für Bewohner und Angehörige extrem belastend, da nicht klar ist, wie lange dieser Ausnahmezustand andauern wird. Die 9. Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie sieht zwar viele Lockerungen in Rheinland-Pfalz vor, doch ist die „vergessene Generation“ dabei vergessen worden. Gerade diese Menschen haben in der Nachkriegszeit und später den Wiederaufbau in Deutschland garantiert! Traurig, dass man große Teile von ihnen nun vergisst!