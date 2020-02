Politik : Die Zeit der Häme und des Spotts ist vorbei

Zum Interview mit Irina von Wiese unter der Überschrift „Ich möchte weiter die proeuropäische Stimme stärken“ (TV vom 28. Januar) und zum Leserbrief „Opportunistisch, verlogen, undemokratisch“ (TV vom 18. Januar) schreibt Peter Oldfield:

Die europäischen Abgeordneten haben ihre britischen Kollegen voller Wehmut im Brüsseler Parlament verabschiedet. Aber sie wissen: Die ewigen Bremser gehen und können die Weiterentwicklung in der EU nicht mehr verzögern. Der französische Präsident Emmanuel Macron und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringen ständig neue Ideen für Europa ins Gespräch, die mit unseren britischen Freunden schwer zu verwirklichen gewesen wären. Im letzten Bundestagswahlkampf zum Beispiel versprach der SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz, sich sogar für die Vereinigten Staaten von Europa schnellstmöglich einzusetzen. Das würde bedeuten, dass wir endlich die Europawahlen abhalten könnten nicht wie bis jetzt in den 27 Nationalstaaten einzeln, sondern wir würden paneuropäische Parteien über paneuropäische Listen wählen. Ein auf diese Weise demokratisch gestärktes EU-Parlament könnte maßgeblich die europäische Politik gestalten: eine europäische Steuer-und Finanzpolitik, eine europäische Außen- und Verteidigungspolitik, eine europäische Renten- und Sozialpolitik, eine europäische Umweltpolitik. Sie könnte Gesetze für Europa initiieren und sogar eine Exekutive einsetzen, die dem Wählerwillen entspräche. Bundeskanzlerin Merkel ist pragmatisch. Sie sieht ein, dass der Brexit drei Mal in demokratischen Wahlen bestätigt worden ist und dass wir uns mit ihm abfinden müssen. Nach dem Austritt ist die Zeit der Häme und des Spotts („Sie wissen nicht, was sie wollen“) vorüber und sinnlos. Brüssel und London schlagen hörbar ihre Pflöcke für die kommenden Verhandlungen über eine neue Partnerschaft ein.