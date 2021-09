Leserbrief : Diesem Menschen geht es doch nicht um die Mitarbeiter der Bahn

Lokführer-Streik

Was derzeit jedoch einmal mehr im Bereich der Deutschen Bahn abgeht, ist erschreckend. Was Herr Weselsky in einer maßlosen Aktion anrichtet und wie er dabei noch von Gerichten unterstützt wird, ist nicht mehr zu überbieten. Dieser Mensch legt über Tage hinweg das Land lahm, und Politik und Gerichte schauen zu oder geben Rückendeckung. Was ist denn mit dem Tarifeinheitsgesetz? Offenbar handelt es sich um einen weiteren Papiertiger. Oder warum wird es nicht angewandt?