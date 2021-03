Zur Fernsehkritik „Spannend und sehr emotional“ über den „Polizeiruf 110: Sabine“ in der ARD (TV vom 15. März) schreibt Eberhard Hoos:

So, so, der Drehbuchautor Florian Oeller hat also „genau den Zahn der Zeit getroffen.“ Was für eine schiefe Metapher!