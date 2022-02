Impfpflicht : Upps, dieser Pfeil kam nicht an

Foto: tv/Roland Grundheber

Markus Söder schießt wieder. Aus Bayern kommen Misstöne – diesmal in Form von Zweifeln an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die man, so der CSU-Chef, wegen Zweifeln an der Umsetzbarkeit aussetzen wolle.

Ein Angriff gegen Karl Lauterbach. Doch so manche Pfeile werden, während sie noch in der Luft sind, ausgebremst. Diesmal durch das Bundesverfassungsgericht, das einen Eilantrag gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgelehnt hat. Aber einer wie der Söder hat ja immer noch ein paar Pfeile im Köcher ...