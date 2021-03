Militär : Dilettantisch, unprofessionell, desinteressiert

Zum Artikel „Leck in Kerosin-Pipeline verursacht Umweltschaden“ (TV vom 27./28. Februar) schreibt Dieter Loeding:

Es darf in diesem Zusammenhang an die massiven Grundwasser-, Teich- und Bachverseuchungen erinnert werden, die ebenfalls durch den Flughafenbetreiber (Löschschaum) verursacht wurden. Mainz verweist – wie immer – auf die wirtschaftlichen Vorteile des Militärflughafens für die Region; die großen Umweltprobleme werden ausgeblendet und spielen für die Regierungsmannschaft offensichtlich keine Rolle. Hinzu kommen unerträglicher Lärm zu jeder Tageszeit – auch abends – durch die Flugzeuge, überdurchschnittlich hohe Krebsraten in der Region. Vor einiger Zeit regte sich Mainz über den Lärm startender und landender Flugzeuge in Frankfurt auf, hier in unserer Region ist das anscheinend kein Problem.