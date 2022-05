Leserbrief : Schlechte Aussichten für uns

Ökologie

Dieser zweite Abschnitt des Leserbriefs bedarf aus meiner Sicht Klarstellungen. CO 2 wird in dem für das Leben auf der Erde so wichtigen Prozess der Photosynthese nicht aufgespalten, sondern in Kohlehydrate wie zum Beispiel Kartoffeln, Reis, Weizen überführt, die dann nicht zur Photosynthese befähigten Organismen, darunter der Leserbriefautor und ich selbst, in ihren Stoffwechseln als Kohlenstoff- und Energiequelle dienen. Der Sauerstoff entstammt also nicht dem CO 2 , er entstammt vielmehr der so genannten photolytischen Spaltung von Wasser. Er dient dann in der Tat Organismen als Atmungssauerstoff. Ein Baum, der über Jahre vergeht, gibt dabei das im Kohlehydrat „Holz“ gebundene CO 2 langsam ab, es kann in dieser Zeit zügig wieder aufgenommen und gebunden werden. Im Ofen aber wird dieses CO 2 in sehr kurzer Zeit freigesetzt. Da müssen dann sofort sehr viele lebende, begrünte Bäume bereitstehen, um es aufzunehmen und es somit nicht zu einer für uns alle schädlichen Anreicherung der Atmosphäre mit diesem Gas kommen zu lassen.