Leserbrief : Der atomare Schutzschild schützt nicht, sondern macht erpressbar

Ukraine-Krieg

Nicht in der Warnung vor den unabsehbaren Folgen der Aufrüstung, sondern im Vorhalten von nuklearen Massenvernichtungswaffen, in welchem Staat auch immer, ist aus meiner Sicht die „moralische Erbärmlichkeit“ zu suchen. In der imperialistischen Sucht nach wirtschaftlicher und politischer Vorherrschaft in der Welt liegt der Grund für die vielen Kriege, in denen die Menschen immer die Leidtragenden sind. Nun ist es die Bevölkerung in der Ukraine, die zwischen diesen Machtbestrebungen zerrieben zu werden droht.