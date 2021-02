Katholische Kirche : Dramatische Auswirkungen

Zur Berichterstattung über die geplante Reform des Bistums Trier (TV vom 21. Januar) schreibt Hermann Gorges:

Bei so großen Reformprozessen wäre es doch sinnvoll, die Organisationen, Strukturen und Abläufe des gesamten Generalvikariats auf den Prüfstand zu stellen, zumal der Sparzwang in Zukunft groß sein wird. Die in den letzten Jahren geflossenen Kirchensteuermittel in Höhe von 330 bis 340 Millionen Euro wird es in dieser Höhe nicht mehr geben. Eine Studie des Forschungszentrums Generationenverträge der Uni Freiburg hat ergeben, dass sich die Mitgliederzahl der Kirchen in den nächsten 40 Jahren halbieren wird. Dies hat dramatische Auswirkungen auf das Kirchensteuer-Aufkommen. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Generalvikar Anfang dieses Jahres ein Haushaltssicherungskonzept für die nächsten Jahre erstellen will. Angedeutet hat er, dass auch eine Senkung der Zuweisungen an die Kirchengemeinden erfolgen wird. Also leider Senkung der Mittel auch dort, wo die Kirche noch lebt.