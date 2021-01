drei Wandgemälde im Ortskern von Gondenbrett : Wandbild dämmert vor sich hin

Denkmalschutz

Diese Tatsache ist bedauerlich, da ungeschützte Kulturdenkmäler nicht gefördert werden. In Gondenbrett wurde eines der Wandbilder (Hermann Michels) mit privaten Mitteln erneuert (St. Martin), die Kosten für die Renovierung des St. Hubertus an der Sakristei übernahm die Zivilgemeinde. Dringend erforderlich wäre eine Grundsanierung des heiligen Christopherus (etwa 9000 Euro) am Professor-Martinis-Geburtshaus, Dorfstraße 5. Diese Mittel sind derzeit weder privat noch von der Gemeinde aufzubringen.