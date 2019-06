Bildung : Drittmitteljagd, angetrieben durch fehlende Erstmittel

Zu den Artikeln „Rheinland-Pfalz pfui, nur Cusanus-Hochschule hui“ und „Auf der Jagd nach zusätzlichen Geldquellen“ (TV vom 29./30. Mai) schreiben Prof. Dr. Dr. Klaus Fischer und Prof. Dr. Michael Hölscher:

Der Jagderfolg hängt von vielen Umständen ab; List und Jagdkunst sind dabei unerlässlich. Auch Jagdwerkzeug, Revierbesatz und Professionalität der Jagdgesellschaft entscheiden über das Ausmaß der Beute. Doch auch das Jagdglück muss mitspielen.

Dass sich die Drittmitteljäger der rheinland-pfälzischen Universitäten und Hochschulen mit magerer Ausbeute begnügen müssen, mag verdrießlich sein und Anlass für allerlei akademische Profilschärfer liefern, ihr Schnitzwerkzeug zu schleifen. Was weitaus mehr zählt, sind die Umstände, die Wissenschaftler zu Jagdausflügen antreiben, sofern sie ihr Tun nicht als Selbstverwirklichung begreifen.

Geblendet vom gleißenden Licht unserer akademischen Leuchttürme wird allzu leicht übersehen, dass die Grundfinanzierung des Lehr- und Forschungsbetriebs über viele Jahre auf ein kaum noch zu unterbietendes Niveau heruntergefahren wurde – nicht nur, aber auch in Rheinland-Pfalz.

Forschung ist, zumal in naturwissenschaftlichen Universitätsfächern, ohne Drittmittel praktisch nicht mehr durchführbar. Selbst die Lehre ist betroffen, da anspruchsvolle (Labor-)Praktika sowie Abschlussarbeiten in Bachelor- und Masterstudiengängen kostenintensiv sind, von Promotionsvorhaben ganz zu schweigen. Und wie sollen sinnvolle, anschlussfähige Themen für derartige Abschlussarbeiten formuliert werden, wenn die Einbettung in einen Forschungsrahmen nicht mehr existiert?

In diesem Jahr wird, anlässlich des 70. Jubiläums seiner Verabschiedung, dem Grundgesetz besondere Aufmerksamkeit zuteil. Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes definiert die Freiheit von Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ergibt sich daraus eine Verpflichtung des Staates, den Hochschulen Teilhabe an freier Wissenschaft zu ermöglichen. Meines Erachtens ist eine Diskussion darüber, ob die gegenwärtige Hochschulfinanzierung dieser Vorgabe entspricht, dringend vonnöten.

Prof. Dr. Dr. Klaus Fischer, Universität Trier

Es freut mich, wenn Hochschul- und Wissenschaftsthemen es auf die Seite eins des Volksfreunds schaffen. Die Überschrift finde ich allerdings unpassend. Rheinland-Pfalz besitzt eine gute und erfolgreiche Hochschulforschungslandschaft, die sicher nicht „pfui“ ist.

Drittmittel sind hier nur ein möglicher Indikator, und sicher nicht der beste (besser sind zum Beispiel relevante Forschungsergebnisse, etwa in Form von Publikationen oder Zitationen). Außerdem hängen eingeworbene Drittmittel von diversen Faktoren ab (etwa von den an den Hochschulen vertretenen Fächern und auch von der Zusammenarbeit mit den sogenannten „außeruniversitären Forschungseinrichtungen“ wie Max Planck-, Fraunhofer-, Leibniz- oder Helmholtz-Instituten, die häufig gemeinsam mit den benachbarten Hochschulen Drittmittel einwerben, von denen es in Rheinland-Pfalz aber leider nur wenige gibt). Zudem gibt es, wie auf Seite drei dann auch teilweise ausgeführt, starke Schwankungen in den Einnahmen.

Aus diesem Grund ist es auch nicht angemessen, allein die Cusanus-Hochschule als „hui“ zu betiteln. Es ist schön, dass eine gesellschaftlich so engagierte Hochschule erfolgreich Drittmittel einwerben kann und als private auch muss.

Weitere Hochschulen haben es aber zum Beispiel 2018 geschafft, im Rahmen der sogenannten „Kleinen Exzellenzinitiative“ der „Innovativen Hochschule“ große Summen für den Transfer ihrer Forschung in die Region einzuwerben, die ihre Drittmitteleinnahmen in den nächsten Jahren deutlich in die Höhe treiben werden. Solche Schwankungen sind normal, stellen aber leider die Hochschulen organisatorisch oft vor größere Probleme (weil zum Beispiel die Räume für die zusätzlichen Projekte fehlen).

Insgesamt liefern die rheinland-pfälzischen Hochschulen unter den gegebenen Rahmenbedingungen in der großen Mehrheit hohe Qualität in Forschung, Lehre und Transfer. Generell ist fraglich, ob ein „immer mehr“ bei den Drittmitteln immer noch sinnvoll ist, oder ob nicht eine solide Grundfinanzierung die Basis für eine hohe Qualität darstellt.