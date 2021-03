Katholische Kirche : Dümmliches Geschmiere

Zum Leserbrief „Eine Dummheit nach der anderen“ (TV vom 20./21. Februar) schreiben Johannes Friedrich Werling und Werner Weber:

Der Leserbrief lässt jede durchaus berechtigte sachliche Kritik vermissen. In einem historisch äußerst fragwürdigen Rundumschlag werden der katholischen Kirche sämtliche Gräueltaten der neuzeitlichen europäischen Vergangenheit angelastet, pauschalierend der „Priesterschaft“ alle „Schweinereien [...] an kleinen Kindern“ zugeschrieben und die Institution der Vertuschung und Lüge bezichtigt.

Herr Weichsel will nicht zur Kenntnis nehmen, dass die härteste Kritik an der Haltung von Kardinal Woelki aus den Reihen der eigenen Kirche kommt und dass diese Institution bei allen Fehlern und Schwächen bisher fast die einzige ist, die sich mit den schändlichen Verbrechen einiger ihrer leitenden Mitglieder an Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt, während andere Institutionen und Verbände geradezu abtauchen. Der einseitige Verweis auf die Negativseite der katholischen Kirche lässt völlig außer Acht, was diese Institution an kulturellen und sozialen Diensten in unserem Land und weltweit erbracht hat und noch erbringt.