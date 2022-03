Leserbrief : Große Opfer

Putin

Aber weil man ihm nicht widersprechen darf beziehungsweise kann (so oder so wird man sonst ausgeschaltet), weil er sich eine entsprechende eigene Welt erschaffen hat, hält er sich, wie ich glaube, für gottähnlich. „Teuflisch“ sind alle, die ihn bekämpfen, entlarven, kritisieren oder nicht ernst nehmen. Kein rationales Handeln wird ihn bremsen können. Und genau das macht ihn nach meiner Auffassung so gefährlich. Es braucht also meines Erachtens einen Volksaufstand oder einen russischen „Stauffenberg“. Der dann aber „erfolgreich“ sein müsste. Oder man wartet, bis er eines natürlichen Todes stirbt. Er ist 70. Er hat mit dem Krieg, dem Überfall auf die Ukraine eine neue Weltordnung geschaffen, aus der es meines Erachtens kein Entkommen mehr gibt. Weder für ihn noch für uns noch für die, die sich „neutral“ halten. Nichts ist mehr so, wie es mal war. Das wird große Opfer kosten. Wir sind da erst am Anfang. Leider. Das Ausmaß dessen ist unabsehbar. Alles ist möglich, selbst die Vernichtung der Menschheit.