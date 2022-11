Leserbrief : Müssen Rechnungshöfe mit mehr Kompetenzen ausgestattet werden?

Steuerverschwendung

Denn der Artikel wirft weitere Fragen auf: Auf welcher Rechtsgrundlage werden hier die Minister in den unbezahlten Sonderurlaub geschickt? Nach der offiziellen Amtszeit der Beamten erhöht sich dadurch ihr Pensionsanspruch. Wieso erhöht sich der Anspruch, obwohl sie in dieser Zeit für ihren Arbeitgeber, nicht zuletzt die Steuerzahler, nichts geleistet haben. Eine eindeutige Gesetzeslage scheint nicht zu bestehen, da „die Landesregierung eine andere Rechtsauffassung als der Rechnungshof vertritt“. So heißt es im Text. Kann man das auslegen, wie es gerade passt? Die Behauptungen, die Staatssekretäre könnten ja wieder in ihre Ämter zurückkehren, wurde durch den Rechnungshof entkräftet, da die Betroffenen das teils selbst in Abrede stellten. Statt dessen nahmen sie gut dotierte Stellen in der Wirtschaft an.