Leserbrief : Wir brauchen Politiker, die Verantwortung übernehmen

Anne Spiegel

Der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb hat vor dem Mainzer Untersuchungsausschuss treffend festgestellt, es habe der damaligen Fachministerin Anne Spiegel bei der Flutkatastrophe an Führungsstärke gefehlt. Während ehrenamtliche Feuerwehrleute, THW-Kräfte und Katastrophenschützer sich gegen die sich anbahnende Katastrophe stemmten, flüchtete Frau Spiegel aus ihrer Verantwortung und ging in Deckung: Sie ging mit dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Bernhard Braun, zum Essen und anschließend in ihre Mainzer Zweitwohnung. Aufgrund einer Warnung des Landesamtes für Umweltschutz am Nachmittag vor der Flutnacht gab das Umweltministerium eine Pressemeldung heraus. Die Aktivität der Ministerin hierbei erschöpfte sich offenkundig in dem Bemühen, für eine geschlechtergerechte Sprache in der Pressemitteilung zu sorgen. Sie gab ihr O.K. mit der Aufforderung, das Wort „Campingplatzbetreiber“ noch zu „gendern“. Nach der verschlafenen Katastrophennacht ging es aus meiner Sicht krampfhaft um Schadensbegrenzung in Sachen Image der Ministerin: Mit den Worten „Anne braucht eine glaubwürdige Rolle“ suchte ihr Pressechef nach medienwirksamen Auftritten: „Anne bei Reparaturarbeiten, bei Hochwasserschutzprojekten ...“. Meines Erachtens sollten jetzt die Schauspieler-Qualitäten der Ministerin das Image retten: Besorgte Miene, am besten mit Tränen unterlegt. Zehn Tage nach der Flutnacht ging es dann in den vierwöchigen Urlaub nach Frankreich. Als die Opposition ihren Rücktritt als Familienministerin forderte, zeigte Frau Spiegel erneut ihr Geschick, indem sie die besorgte Ministerin gab, die sich jetzt der Hilfe für die ukrainischen Waisenkinder widmen müsse.