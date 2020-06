Straßenverkehr : Egoistisch, rücksichtslos

Zu den Artikeln „Zu viel Krach: Sonntagsfahrverbote für Motorradfahrer in der Region?“ und „Laut, schön und gefährlich“ sowie zum Kommentar „Bitte kein Generalverdacht“ (TV vom 16. Juni) schreiben Margita Wollscheid, Reinhard Smirr und Bernhard Panschar:

Der Beitrag bestätigt unsere Erfahrung mit Bikern in und um den Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Der Motorradverkehr und die Anzahl sehr lauter Bikes haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Die vorgeschlagene Begrenzung des Lärmpegels bei neu zugelassenen Zweirädern verbessert die aktuelle Situation (erst mal) wenig. Zu viele Biker sind zu schnell, zu laut. Im Pulk fahrend gibt es oft Gefahrensituationen. Einstweilen hoffe ich, dass weiterhin an vielen Wochenenden empörte Biker in die Landeshauptstädte fahren und lautstark demonstrieren, dann haben wir hier nämlich mehr Ruhe! Freue mich ebenso über verregnete Wochenenden, denn das tut der Natur und unseren dezibelgestressten Ohren gleichermaßen gut.