Leserbrief : Putin soll mit Krieg Schluss machen

Ukraine-Krieg

Wladimir Putin genießt meine tiefste Verachtung. Er sollte, wenn er durch die vergoldeten und verspiegelten Flure des Kreml geht, genau in die Spiegel sehen. Nein, kein glorreicher siegreicher Staats-Chef sieht ihn an, sondern meines Erachtens ein Massenmörder und Verbrecher.

Sinnlos werden von ihm, umgeben von willfährigen „Speichelleckern“, tausende Menschen seines „Brudervolkes“ in der Ukraine und seine eigenen Soldaten ermordet. Die bisherige Bilanz: tausende Tote, zerstörte Städte und Infrastruktur, Millionen Flüchtlinge, unübersehbarer wirtschaftlicher Schaden in mindestens beiden Ländern. Er sollte Schluss machen mit der unverständlichen Zerstörung, zurücktreten und sich wenigstens den einen Pluspunkt in der Geschichte erhalten.