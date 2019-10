Militär : Ehrliche Recherche

Zur Berichterstattung über den F-16-Absturz bei Zemmer-Rodt schreibt Axel Barta:

Zunächst einmal besten Dank an die Redaktion für die ehrliche Recherche. Die Meldung und die anschließende Berichterstattung über den Absturz der F-16 sind nun schon ein paar Tage alt und fast in Vergessenheit geraten. Trotzdem denke ich bei jedem Flugzeug, das über unser Dorf in Richtung Spangdahlem fliegt, daran, welcher Katastrophe Zemmer-Rodt nur knapp entgangen ist. Wenn ich lese, dass es angeblich keine Verunreinigung des Trinkwassers gibt, mag das glauben, wer will. Wir werden wohl erst in einigen Monaten oder gar Jahren wissen, wohin die Stoffe tatsächlich gesickert sind und wann sie das Trinkwasser erreicht haben.