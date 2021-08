Leserbrief : Ein bisschen Bio-Karotten reichen nicht

Flutkatastrophe

Es müssen schon erkennbare Tatsachen auf den Tisch, wie die Zerstörung New Orleans durch den Hurrikan Katrina oder die aktuelle Flutkatastrophe in Deutschland und in den Benelux-Staaten. So etwas wirkt nach und ist eine Steilvorlage für den Klimaschutz. Jeder will plötzlich unbedingt mindestens ein bisschen die Welt retten, aber dabei auf nichts verzichten. Dazu gehören auch Latte-Macchiato-Trinker, die in der Weltgeschichte rumfliegen, um dort dem sanften, nachhaltigen und ökologischen Tourismus zu frönen. Was das auch immer sein soll.